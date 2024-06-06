Глава ВЭБ.РФ Шувалов: в России наблюдается тренд на инвестирование и обустройство страны

Председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов дал интервью корреспонденту « Абзаца » в рамках ПМЭФ-2024. В ходе беседы он заявил, что инвестиционная активность предпринимательской деятельности держится на уверенности.

«Это эффект улучшения бизнес-климата, законодательства и веры в то, что они будут и дальше зарабатывать не меньше, чем сегодня», — пояснил госдеятель.

Сейчас в России, добавил Шувалов, наблюдается тренд на инвестирование и обустройство страны. Кроме того, большая часть внимания направлена на увеличение мощи государственной экономики.