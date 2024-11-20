Глава УФНС по Москве Третьякова: управление обеспечивает позитивную динамику налоговых поступлений

Начальник УФНС РФ по Москве Марина Третьякова в преддверии профессионального праздника рассказала о результатах работы столичного управления, передала «Вечерняя Москва».
По словам руководителя, в течение 10 месяцев текущего года сотрудники стабильно обеспечивали позитивную динамику налоговых поступлений.
«За истекший период налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации от московского региона выросли на четверть. Кроме того, рост отчислений в страховые фонды также составил почти 25%», — заявила Третьякова.
Она пояснила, что такой темп сложился в условиях положительных изменений макроэкономических показателей экономики региона. Влияние оказало и эффективное администрирование.
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