Глава тульского Монтессори центра Ткачева назвала самостоятельность одним из слагаемых воспитания успешного ребенка

Дошкольник, который сам стирает футболку и убирает игрушки — реальность тульского «Монтессори-центра». Спрос на педагогику, основанную на уважении к личности ребенка, растет с каждым годом. Сегодня в пряничной столице работают три таких учреждения, но мест для всех желающих не хватает, сообщил сайт «ТСН24» .

Руководитель центра Елена Ткачева выделила три слагаемых успеха: самостоятельность, физическое развитие и эмоциональный интеллект. В разновозрастных группах от года до шести лет старшие дети помогают младшим, повышая самооценку, а малыши учатся через насмотренность.

Вместо игрушек здесь используются материалы: голландские колокольчики развивают абсолютный слух, а наборы для ухода за цветами или разборки чемодана тренируют моторику. Дети сами поддерживают порядок, расстилая коврики для работы и убирая их после себя.

Принципы системы можно внедрить дома без значительных затрат. Достаточно трех условий: крючок для одежды на уровне роста ребенка, ступенька и полотенце в ванной, а также детский уборочный инвентарь. Специалисты советуют смещать акцент при адаптации к саду («идем к друзьям», а не «в сад») и строго ограничивать время с гаджетами, избегая запретов.