Глава «ЦифроТоргГлобал» Кременсков призвал не покупать технику на маркетплейсах

Покупать дорогие гаджеты, такие как смартфоны, лучше всего в проверенных магазинах, включая онлайн-площадки, но не на маркетплейсах. Об этом заявил резидент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в интервью ИА НСН .

По словам эксперта, маркетплейсы присваивают товару маркировку оригинала, если это подтверждено соответствующими документами, предоставленными продавцом. Покупателю следует быть внимательным, если продукция не имеет такой отметки.

«Но я бы все равно советовал покупать электронику в надежных сетевых источниках, включая интернет-магазины, которые получают товары от надежных поставщиков», — отметил специалист.

Он также предупредил, что продавца временно блокируют, если удается доказать реализацию поддельного товара, но формально выкладывать продукцию на площадку может практически любой желающий.