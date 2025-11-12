Глава центра «Вохчуйн» Манукян рассказал, что нижегородская армянская община работает уже 30 лет

В Нижегородской области активно действует армянская община, которая за 30 лет своей работы смогла создать множество культурных и спортивных проектов. Об этом рассказал председатель студенческого армянского культурного центра НГЛУ «Вохчуйн» Давид Манукян в беседе с сайтом «Время Н».