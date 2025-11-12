Глава центра «Вохчуйн» Манукян рассказал, что нижегородская армянская община работает уже 30 лет
В Нижегородской области активно действует армянская община, которая за 30 лет своей работы смогла создать множество культурных и спортивных проектов. Об этом рассказал председатель студенческого армянского культурного центра НГЛУ «Вохчуйн» Давид Манукян в беседе с сайтом «Время Н».
Среди программ он выделил воскресную школу, танцевальный ансамбль «Наири», спортивную секцию киокушин-каратэ, футбольный клуб «Урарту» и молодежный клуб.
«Регулярно проводятся мероприятия абсолютно разного характера: празднования армянских национальных праздников, литературные вечера, посвященные армянским писателям и поэтам, спартакиады, диктанты по армянскому языку», — отметил глава объединения.
Манукян подчеркнул, что армянская и русская культуры имеют глубокие и многогранные связи, сложившиеся исторически.