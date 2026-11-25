Торговые центры в России не столкнутся с массовым закрытием, однако их ждет смена формата. Об этом ИА «Время Н» сообщила директор Нижегородского центра независимой экспертизы Татьяна Романчева.

Специалист пояснила, что торговые площадки испытывают сложности из-за оттока зарубежных брендов и перетока покупателей в онлайн. Это привело к падению посещаемости, но бизнес постоянно адаптируется.

По ее словам, в отличие от США, где моллы долго пустовали из-за трудностей с перепланировкой, в России ТЦ ждет переформатирование: ключевыми станут развлекательные зоны и кафе. Романчева также добавила, что перед Новым годом ожидается традиционный наплыв посетителей, предпочитающих выбирать подарки очно.