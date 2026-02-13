Глава Тюменской области Моор объявил о планах направить бизнес-миссии во Вьетнам и Узбекистан

В 2026 году Тюменская область планирует укрепить экономические связи с Вьетнамом и Узбекистаном путем отправки бизнес-миссий. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные главы региона Александра Моора.

«На этот год уже запланированы бизнес-миссии наших делегаций во Вьетнам и Узбекистан. А также ждем к нам с визитом импортеров из Кыргызстана», — написал губернатор.

По его словам, в 2025 году Тюменская область уже приняла участие в девяти бизнес-миссиях. Местные предприниматели искали новые рынки для своей продукции и сотрудничали с зарубежными бизнесменами, стремясь привлечь их в регион. Делегации из Тюмени посетили Казахстан, Узбекистан, Китай, ОАЭ и Белоруссию.