Глава Тюмени Афанасьев сообщил о росте числа многодетных семей в городе

В Тюмени состоялось 11-е заседание городской думы. В ходе мероприятия глава административного центра Максим Афанасьев рассказал о развитии местной инфраструктуры и экономики, сообщил « ФедералПресс ».

В ходе выступления государственный деятель отметил рост количества многодетных семей.

«За прошлый год этот показатель вырос на 18%, сегодня в городе проживает 17 541 многодетная семья», — заявил мэр.

Он также указал на увеличение численности горожан, которое требует появления дополнительных образовательных учреждений. Так, в 2023-м в Тюмени ввели более 4 тысяч мест для школьников и порядка 12 тысяч для воспитанников детских садов, добавил Афанасьев.