Глава Тюмени Афанасьев представил проекты, которые участвуют во второй всероссийской муниципальной премии «Служение»

Глава Тюмени Максим Афанасьев подчеркнул важность обратной связи с жителями и обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед муниципалитетами. Он отметил, что Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) предоставляет эффективную площадку для обмена опытом и решения общих задач. Афанасьев также рассказал о проектах, которые администрация Тюмени выдвинула на всероссийскую муниципальную премию «Служение». Об этом сообщил runews24.ru.

Одним из ключевых элементов успешной работы администрации Тюмени является практика получения обратной связи от жителей. За последние десять лет в городе была выстроена система взаимодействия с горожанами через такие платформы, как сайт «Тюмень — наш дом» и портал «Я решаю!». Ежегодно на этих ресурсах проводится более 200 опросов, а через социальные сети поступает около 9 тысяч обращений. Это позволяет администрации учитывать мнение жителей при принятии решений в сферах благоустройства, спорта и других важных направлений.

Максим Афанасьев подчеркнул, что для него как главы города крайне важно поддерживать конструктивный диалог с жителями. Он также отметил, что внутренний и внешний контроль, а также вовлеченность горожан в процесс управления городом помогают повышать эффективность муниципальных практик и проектных инициатив.

Проекты, направленные на улучшение взаимодействия с жителями и учет их мнения, были выдвинуты администрацией Тюмени на премию «Служение». Это свидетельствует о том, что город активно развивает современные подходы к управлению, основанные на открытости и диалоге с гражданами.