Глава «Телеком биржи» Блезнеков рассказал о росте числа фишинговых атак после заседания ЦБ России

После сентябрьского заседания Банка России, где была изменена ключевая ставка, эксперты отмечают рост активности интернет-мошенников. Руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков рассказал RT , что злоумышленники используют интерес к теме для создания фишинговых сайтов и рассылки ложных предложений о «выгодных инвестициях» и «сохранении высокой ставки по вкладам».

«Изменения ключевой ставки ЦБ России стабильно вызывают интерес мошенников, поскольку эта тема интересна широкой аудитории и активно обсуждается в СМИ», — отметил собеседник.

Эксперт спрогнозировал появление поддельных сайтов, звонков и рассылок от лиц, выдающих себя за сотрудников банков или регуляторов. Для защиты от атак важно соблюдать базовые правила кибербезопасности: не переходить по подозрительным ссылкам, проверять адреса сайтов и не сообщать посторонним пароли и данные банковских карт, подчеркнул Блезнеков.