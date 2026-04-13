Глава TelecomDaily Кусков рассказал, что интерес к eSIM в России может вырасти из-за доступа к зарубежным сервисам

Интерес к электронным SIM-картам (eSIM) в России продолжит расти, так как они обеспечивают доступ к зарубежным сервисам. Однако этот тренд может столкнуться с ограничениями со стороны регулятора, заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в интервью «Газете.Ru» .

Рынок eSIM активно развивается, но в основном такие решения востребованы у пользователей, которые выезжают за границу. Кусков отметил, что пользоваться eSIM могут не все владельцы телефонов, а только те, чьи устройства поддерживают эту технологию. Из-за этого потенциальная аудитория заметно меньше общего числа абонентов сотовой связи в стране.

Кроме того, российские операторы связи могут вводить ограничения для eSIM, в том числе по набору доступных действий или объему трафика. Это может сделать использование сервиса менее удобным для части пользователей.

На первом этапе eSIM все равно могут стать рабочим вариантом для тех, кто хочет сохранить доступ к привычным цифровым сервисам. Кусков подчеркнул, что при наличии качественного платного VPN такой вариант может быть предпочтительнее.

Эксперт также предупредил о рисках покупки eSIM через Telegram-боты, поскольку такие сервисы могут маскироваться под надежных продавцов и получать информацию о пользователе в момент авторизации SIM-карты и его идентификации.