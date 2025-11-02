Глава Сургутского района ХМАО Трубецкой сообщил о завершении ремонта на шести участках дорог

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой поделился результатами капитального ремонта автодорог в 2025 году. Об этом сообщил Muksun.fm .

По словам главы администрации, работы проводились на шести участках, охватывающих общую длину в 6,4 километра. Ремонт осуществлялся в населенных пунктах Солнечный, Лямына, Федоровский, а также на территориях, расположенных между ними.

Общая стоимость проведенных мероприятий составила 361 миллион рублей, из которых округ предоставил 211 миллионов, оставшиеся средства обеспечил местный бюджет.