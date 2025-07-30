Глава SuperJob Захаров заявил, что рабочий день россиян станет еще короче благодаря повышению эффективности труда

Средняя длительность трудового дня россиян продолжит снижаться, несмотря на отсутствие экономических проблем. Таким мнением поделился основатель портала SuperJob Алексей Захаров в интервью ИА НСН.
По словам эксперта, уже в ближайшие месяцы рабочий день может стать короче на семь-двенадцать минут, достигнув отметки около семи часов двадцати пяти минут. Это явление связано с постепенным ростом производительности труда и изменением образа жизни населения.
Эксперт указал, что данная динамика наблюдается уже столетиями, а технологии позволяют людям тратить меньше времени на зарабатывание средств к существованию. По словам Захарова, гибкость графиков не отражается на размере заработка сотрудников, так как уровень дохода определяется эффективностью работника независимо от продолжительности рабочего дня.
Пожарные потушили возгорание в доме на Пионерской улице в Воскресенске
Шаверма с человеческой кожей. Чесавшую пятки на работе сотрудницу кафе сняли на видео
Встречи по вопросам получения сертификатов на переселение пройдут в Жуковском
Дни сел и деревень отметят в городском округе Коломна
Подмосковные строители восстановили жилой дом в Левобережном районе Мариуполя
Реконструкцию парка 50-летия Октября завершат в Коломне осенью
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте