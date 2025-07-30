Глава SuperJob Захаров заявил, что рабочий день россиян станет еще короче благодаря повышению эффективности труда

По словам эксперта, уже в ближайшие месяцы рабочий день может стать короче на семь-двенадцать минут, достигнув отметки около семи часов двадцати пяти минут. Это явление связано с постепенным ростом производительности труда и изменением образа жизни населения.

Эксперт указал, что данная динамика наблюдается уже столетиями, а технологии позволяют людям тратить меньше времени на зарабатывание средств к существованию. По словам Захарова, гибкость графиков не отражается на размере заработка сотрудников, так как уровень дохода определяется эффективностью работника независимо от продолжительности рабочего дня.