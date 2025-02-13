Глава SuperJob Захаров: трудоголизмом страдает один из 10 тысяч человек

Трудоголизм — это редкий вид психического отклонения, которое проявляется у одного из десяти тысяч человек. При этом явление не имеет отношения к эффективной работе, рассказал президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров в беседе с Национальной Службой Новостей.
Специалист сослался на исследование международной группы ученых, которая выяснила, что трудоголики разрушают корпоративную культуру и приводят коллег к выгоранию. Однако в России трудоголизм не является проблемой, поскольку люди ошибочно считают себя трудоголиками из-за ответственности и вовлеченности в работу, отметил Захаров.
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