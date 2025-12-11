Глава Superjob Захаров отметил, что в России не готовы сократить рабочий день до шести часов

Депутаты Государственной думы от КПРФ предложили сократить рабочее время на два часа. Авторы инициативы считают, что такой шаг позволит повысить производительность труда и улучшить демографическую ситуацию. Однако президент сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров в разговоре с «Ридусом» скептически оценил перспективы внедрения шестичасового рабочего дня и 30-часовой рабочей недели в стране.

По мнению депутата Юрия Афонина, 30 часов — это нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека.

«С момента принятия закона, ограничившего продолжительность рабочей недели 40 часами, прошло больше 30 лет… Все это время научно-технический прогресс не стоял на месте», — отметил парламентарий.

Однако Захаров считает, что экономические условия на конец 2025 года не располагают к этому.

«Так сокращать рабочую неделю мы пока не готовы. В ближайшее время этого не произойдет», — пояснил эксперт.

Он отметил, что трудовое законодательство в России не ограничивает работодателей в сокращении рабочего дня по собственной инициативе. Если бы для этого имелись сейчас экономические и технические предпосылки, переход на 30-часовую неделю начался бы снизу.