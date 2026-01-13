Глава Superjob Захаров отметил, что результативность разговоров с начальством о повышении не зависит от времени года

Эффективность разговоров с начальством о повышении зависит не от времени года, а от правил в каждой конкретной компании и настроения руководителя, объяснил президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров в интервью ИА НСН .

Согласно опросам, около трети мужчин (35%) рассчитывают на карьерный рост, а среди женщин этот показатель ниже (26%). Наибольший карьерный оптимизм у работников до 35 лет, а в категории 45+ в повышение верит лишь каждый пятый.

Захаров отметил, что нет подходящего или неподходящего времени для таких разговоров. Все индивидуально и зависит от конкретной компании, человека, его положения и достижений. Если у сотрудника есть достижения, а руководитель в хорошем настроении, то можно поговорить о повышении. Но сначала нужно изучить правила, существующие в компании.

В крупном бизнесе система повышений работает по-другому. Там есть понятие кадрового резерва, и разговоры о повышении часто не имеют смысла, так как повышение происходит автоматически, без обсуждений.