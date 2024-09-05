Глава столицы Хакасии Лемин рассказал об открытии спортивного городка в Красном Абакане

Спортивный городок открылся в Красном Абакане на Кедровой улице. Об этом сообщил сайт « Государственные новости » со ссылкой на данные главы столицы Хакасии Алексея Лемина.

По его словам, пространство оборудовано для игры в баскетбол, волейбол, футбол. Кроме того, желающие могут заниматься там бегом и тренировками на гибкость.

Мэр отметил, что проект удалось реализовать благодаря сплоченности местных жителей. Немаловажную роль сыграла и победа в рейтинговом отборе общественных территорий программы «Жилье и городская среда».