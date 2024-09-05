Глава столицы Хакасии Лемин рассказал об открытии спортивного городка в Красном Абакане
Спортивный городок открылся в Красном Абакане на Кедровой улице. Об этом сообщил сайт «Государственные новости» со ссылкой на данные главы столицы Хакасии Алексея Лемина.
По его словам, пространство оборудовано для игры в баскетбол, волейбол, футбол. Кроме того, желающие могут заниматься там бегом и тренировками на гибкость.
Мэр отметил, что проект удалось реализовать благодаря сплоченности местных жителей. Немаловажную роль сыграла и победа в рейтинговом отборе общественных территорий программы «Жилье и городская среда».
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