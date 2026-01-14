Глава столичного Союза журналистов Гусев завил, что рекламный рынок в СМИ стабилизируется через три года

Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев в разговоре с ИА НСН выразил уверенность в стабилизации рекламной отрасли СМИ спустя два-три года.

По его словам, сокращение рекламных бюджетов вызвано уменьшением объема печатной продукции, снижением тиражей изданий и переходом аудитории в онлайн. Тем не менее эксперт отметил позитивные изменения в некоторых регионах и усилия отраслевых организаций по поддержке издательств.

Кроме того, Гусев обратил внимание на необходимость контроля за использованием «теневой» рекламы, подчеркивая важность налогообложения доходов от нее. При этом собеседник признал негативное влияние сокращения рекламных поступлений на зарплаты сотрудников СМИ.