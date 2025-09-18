Глава спорткомитета Петербурга Шантырь назвал игры Александра Невского частью истории

Председатель комитета по физической культуре и спорту Северной столицы Антон Шантырь прокомментировал проведение Международных спортивных игр Александра Невского. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

Специалист высоко оценил организацию мероприятий, отдельно отметив деятельность волонтеров.

«К нам приехали больше двух с половиной тысяч юных спортсменов со всей России и из семи зарубежных государств», — подчеркнул Шантырь.

По его словам, участники вели упорную борьбу, а победу одержали сильнейшие. В заключение глава комитета назвал игры Александра Невского частью истории петербургского спорта.