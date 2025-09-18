Глава спорткомитета Петербурга Шантырь назвал игры Александра Невского частью истории

Председатель комитета по физической культуре и спорту Северной столицы Антон Шантырь прокомментировал проведение Международных спортивных игр Александра Невского. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Специалист высоко оценил организацию мероприятий, отдельно отметив деятельность волонтеров.
«К нам приехали больше двух с половиной тысяч юных спортсменов со всей России и из семи зарубежных государств», — подчеркнул Шантырь.
По его словам, участники вели упорную борьбу, а победу одержали сильнейшие. В заключение глава комитета назвал игры Александра Невского частью истории петербургского спорта.
