Глава совета по развитию такси Зарипова: таксомоторный рынок не будет пользоваться новой системой контроля водителей

В России предложили использовать мобильные приложения для обнаружения у водителей такси признаков опьянения или усталости. Таксомоторный рынок вряд ли будет пользоваться новой системой контроля, сообщила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Таксисты посчитали медосмотры перед рейсами неэффективными и попросили заменить их на цифровой контроль. По словам эксперта, сегодня в отрасли проблема кроется не в медосмотре, а именно в отсутствии контроля.

Уполномоченные органы сейчас не понимают, как контролировать наличие или отсутствие медосмотра у водителей, отметила Зарипова.

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