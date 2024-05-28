Глава совета по развитию такси Зарипова: таксомоторный рынок не будет пользоваться новой системой контроля водителей

В России предложили использовать мобильные приложения для обнаружения у водителей такси признаков опьянения или усталости. Таксомоторный рынок вряд ли будет пользоваться новой системой контроля, сообщила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Таксисты посчитали медосмотры перед рейсами неэффективными и попросили заменить их на цифровой контроль. По словам эксперта, сегодня в отрасли проблема кроется не в медосмотре, а именно в отсутствии контроля.

Уполномоченные органы сейчас не понимают, как контролировать наличие или отсутствие медосмотра у водителей, отметила Зарипова.