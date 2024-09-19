Глава совета ФРЦЭ Клименко: не стоит бояться техники после массовых взрывов пейджеров

В Ливане массово взорвались пейджеры, которые использовали члены ливанского шиитского движения «Хезболла». На фоне этого обычным пользователям не стоит бояться техники, рассказал глава совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко Общественной Службе Новостей.

По словам эксперта, пейджеры и прочие гаджеты, которыми пользовались участники «Хезболлы», были изготовлены в частном порядке и не проходили соответствующей сертификации. Легальные же устройства всегда проходят жесткую проверку и оснащаются всеми необходимыми средствами безопасности.

В целом вероятность возможных возгораний и взрывов смартфонов ничтожно мала. В массовом масштабе ожидать этого не стоит, отметил Клименко.