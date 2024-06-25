Глава Союза журналистов Соловьев: факт освобождения Ассанжа можно только приветствовать

В Сети появились сообщения об освобождении основателя известного портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы. Этот факт можно только приветствовать, сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, Союз журналистов не переставал выступать в поддержку создателя WikiLeaks. Несколько лет назад организация вручила Ассанжу премию, за которой приехал его отец. Он передал денежное поощрение в Фонд развития российской журналистики.

Отмечается, что Ассанжа освободили после достижения соглашения с американской прокуратурой.