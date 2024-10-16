Глава Союза защиты прав потребителей Шапкин потребовал снять с продажи всю продукцию с мальтитом

Недавно россияне пожаловались на плохое самочувствие после употребления зефира, содержащего заменитель сахара мальтит. В связи с этим председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что всю продукцию следует немедленно убрать с полок магазинов, сообщило НСН .

Он пояснил, что мальтит является побочным продуктом, который используется в производстве напитков и других товаров. Этот заменитель имеет более низкую стоимость по сравнению со свекольным сахаром.

Шапкин подчеркнул, что сейчас важно изъять с продажи все продукты, содержащие этот ингредиент, так как уже имеются случаи отравления.

Он также добавил, что внедрение цифровой маркировки помогло бы предотвратить подобные инциденты в будущем. Теперь же необходимо провести всестороннюю проверку производителя зефира.