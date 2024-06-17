Глава Союза потребителей Шелищ призвал отменить мораторий на проверки заведений общепита

Общепит уже больше двух лет, с апреля 2022 года, находится под мораторием на проверки Роспотребнадзора. На фоне участившихся случаев пищевых отравлений его следует отменить, сообщил глава Союза потребителей Петр Шелищ «Национальной службе новостей».

По его словам, нередко службы доставляют скоропортящиеся продукты в ненадлежащей таре, без холодильника и в течение длительного времени. Из-за нарушения санитарно-гигиенических норм происходят массовые вспышки отравлений.

Проверки Роспотребнадзора необходимо вернуть, поскольку зачастую в погоне за клиентами предприятия экономят на соблюдении необходимых правил, отметил Шелищ.