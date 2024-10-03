Глава Союза потребителей Щелищ: запреты только провоцируют интерес молодежи к курению

Депутаты Госдумы предложили запретить продажу табачной продукции россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировал глава Союза потребителей Петр Щелищ.

По его словам, законодательные запреты лишь провоцируют интерес молодежи к курению. Такие меры не помогут решить проблему, считает эксперт.

«Если есть неудовлетворенный спрос, то появится предложение, и оно будет насыщаться нелегальными табачными изделиями», — добавил Щелищ.

Он также призвал рассмотреть причину популярности сигарет у подростков. На взгляд специалиста, большое влияние оказали герои фильмов, которые непрерывно курили и выпивали.