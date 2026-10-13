Глава Союза потребителей Койтов заявил, что уголовная ответственность поможет не допустить фальсификат в соцучреждения

Попадание некачественных продуктов в социальные учреждения связано с отсутствием специалистов по контролю и реальной ответственности поставщиков. Об этом ИА НСН заявил глава Союза потребителей России Алексей Койтов.

Так он прокомментировал инициативу депутата Госдумы Георгия Камнева ввести пожизненный черный список для недобросовестных поставщиков. По оценке Койтова, мера не решит проблему: у школ и больниц нет ресурсов и обученных специалистов для ручной проверки продуктов, а закупки проводят исходя из бюджета.

Глава союза отметил, что недобросовестные производители продолжают работу даже после более чем 10 предостережений Роспотребнадзора. По его мнению, изменить ситуацию смогут уголовные дела по статье о мошенничестве, в особенности при фальсификации детского питания.