Глава Союза потребителей Койтов сравнил включение чаевых в чек с арендой ложек

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в интервью ИА НСН назвал включение чаевых в чек нарушением прав потребителя, сравнив это с практикой аренды столовых приборов в ресторане. По его словам, обслуживание может быть заложено в стоимость блюд, но не должно выделяться отдельной строкой в счете.

Койтов отметил, что несмотря на наличие подобных случаев, массового негатива не наблюдается. Однако при жалобах Роспотребнадзор может провести проверку, хотя сейчас действует мораторий, и для инспекции требуется санкция прокуратуры. Эксперт призвал потребителей обращаться в надзорные органы при выявлении нарушений.

Он также подчеркнул, что дополнительные услуги, например, топпинги к блюдам, не должны навязываться. Официант обязан предупредить о дополнительной плате. Койтов напомнил, что действующие правила общепита запрещают навязывание услуг, а чаевые как отдельная строка в чеке недопустимы.