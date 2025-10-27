Глава Союза потребителей Койтов напомнил об ответственности родителей за действия детей на маркетплейсах

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов прокомментировал решение Второго кассационного суда, который подтвердил право родителей отказаться от покупки, которую ребенок сделал через их аккаунт на маркетплейсе. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Специалист напомнил взрослым об ответственности за действия ребенка на интернет-ресурсах, включая банки и магазины.

«Если с телефона были совершены покупки или переводы — это юридически значимое действие. Просто сказать, что это ребенок баловался, не выйдет», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что по закону гражданин имеет право отказаться от заказанных товаров до получения или в течение семи дней после.