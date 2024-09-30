Глава Союза пенсионеров Рязанский поддержал идею передачи родителям пенсионных баллов

Он подчеркнул, что в соответствии с действующим российским законодательством существует возможность приобретения стажа и стажевых баллов через государство или Пенсионный фонд. Рязанский считает, что это нововведение создаст дополнительный способ для детей поддерживать своих родителей, передавая им свои баллы.

По его словам, существуют случаи, когда при оформлении пенсии возникают обстоятельства, мешающие выходу на расчетный вариант выплат. В таком случае дети могут помочь своим родителям осуществить процедуру, обеспечив таким образом им полноценный выход на пенсию.

«Так что, в общем, мысль полезная. Это все должно происходить, естественно, на добровольных началах, поэтому ничего в этом предосудительного», — отметил Рязанский.

Он добавил, что это не воровство чьей-то биографии, а передача заработанных баллов. Поэтому он не видет в этом ничего плохого — это хорошая инициатива.