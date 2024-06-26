Глава Союза пассажиров Янков: сегодня невозможно штрафовать пассажиров в общественном транспорте за неприятный запах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять несоблюдение личной гигиены летом к мелкому хулиганству. Однако сегодня штрафовать людей в общественном транспорте из-за неприятного запаха невозможно, сообщил «Москве 24» председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

По его словам, реализация подобных инициатив довольно затруднительна. Все сводится к тому, что нет объективной возможности как-то зарегистрировать неприятный запах. Это такая норма, которая с трудом поддается правоприменению.

Если же инициативу Милонова поддержат, то для фиксации нарушений необходимо будет продумать прибор по примеру алкотестера, отметил Янков.