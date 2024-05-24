Глава Союза пассажиров Янков: дорожные камеры могут не соответствовать ГОСТу
Новые правила использования дорожных камер вступят в силу 1 сентября. Нужен ли ГОСТ для данных устройств, рассказал председатель Союза пассажиров Кирилл Янков в беседе с Общественной Службой Новостей.
Эксперт напомнил, что межгосударственный стандарт в РФ носит не обязательный, а рекомендательный характер.
«Если бы всю продукцию можно было бы выпускать в соответствии с ГОСТом, внедрение новой продукции было бы в десять раз медленнее», — отметил специалист.
По его словам, камеры на дорогах могут не соответствовать ГОСТу. Однако системы должны проходить сертификацию и освидетельствование.
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