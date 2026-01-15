Глава союза гостеприимства Волков отметил, что россияне предпочитают планировать отдых в последний момент

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что у россиян формируется привычка откладывать планирование путешествий на потом. По его словам, это связано с высокими ценами на перелеты и проживание в гостиницах.

«Сегодня все чаще смещается потребительская привычка наших туристов к тому, что все покупают в последний момент. Получилось накопить деньги, день сохранились, можно поехать в поездку», — пояснил эксперт.

Волков добавил, что колебания стоимости авиабилетов также влияют на решения путешественников, которые часто откладывают бронирование до последнего момента, вместо того чтобы воспользоваться ранним бронированием.