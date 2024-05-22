Глава Союза дачников Подмосковья Чаплин посоветовал подрезать ветки сирени раз в два года
Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Никита Чаплин рассказал, как ускорить рост сирени. Слова эксперта опубликовала радиостанция «Говорит Москва».
Он посоветовал подрезать ветки раз в два года. Информацию о нежелательности данной процедуры парламентарий назвал мифом.
«[Сирень] будет расти более кустистой, более красивой, более зеленой, и цвести будет лучше», — пояснил специалист.
Чаплин также отметил, что при удалении частей кустарника стоит использовать секатор или садовые ножницы.
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