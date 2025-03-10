Глава Союза дачников Чаплин: укрепление береговой линии позволит защитить дом от половодья
Чтобы спасти дачу от весеннего половодья, нужно укрепить береговую линию. Об этом News.ru рассказал депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
По его словам, на помощь придет организация дренажной системы и обеспечение отвода воды с участка. Канавы и траншеи — необходимость для земли с высоким уровнем грунтовых вод.
«Использование георешетки, габионов или укрепление склонов камнем — это эффективные меры защиты от размыва берега», — отметил эксперт.
Чаплин призвал дачников оценить состояние участка, проверить дренажную систему и убрать снег с крыш уже сейчас. Результат зависит от условий конкретной местности, поэтому важно провести анализ рельефа, типа почвы и близости к водоемам.