Глава Союза дачников Чаплин разъяснил правила постройки бани на участке

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT подчеркнул важность понимания гражданами правил возведения бани на своем участке. Это поможет избежать сложностей и ненужных расходов в будущем.

Чаплин отметил, что первый шаг — определить статус будущей постройки. «Будет ли она капитальным объектом, требующим регистрации, или же речь идет о легкой временной конструкции?» — задал вопрос депутат.

Если сооружение имеет фундамент и прочно связано с землей, оно считается объектом недвижимости и подлежит обязательному кадастровому учету и внесению в ЕГРН. Мобильные конструкции, такие как бани-бочки или сборные постройки без капитального основания, регистрации не требуют.

Депутат подчеркнул, что определение статуса постройки важно для всего дальнейшего алгоритма действий собственника. Законодательство устанавливает требования к расстояниям на основе двух принципов: пожарной безопасности и санитарного благополучия. Отступ от границы с соседним участком должен составлять не менее одного метра при условии оборудованного водостока и дренажа, а без них — до трех метров.

«При планировании важно также помнить, что измеряется расстояние не от стены, а от наиболее выступающего элемента здания, например карниза крыши», — добавил Чаплин.

Особое внимание необходимо уделить расстоянию до жилого дома — оно напрямую зависит от материалов построек и должно соответствовать противопожарным нормативам.