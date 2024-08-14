Глава Союза дачников Чаплин рассказал, что в России существует около 400 видов съедобных грибов

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с Life рассказал, что на данный момент в России насчитывается около 400 видов съедобных грибов. Самыми популярными он назвал белые, подберезовики, подосиновики, лисички, опята и шампиньоны.

По словам эксперта, стоит собирать только те грибы, которые вы хорошо знаете. Малейшая ошибка может стоить здоровья и даже жизни.

«Грибы стоит срезать ножом, а не выдергивать, чтобы не повредить грибницу. Для сбора лучше использовать лукошко или корзину», — дал совет россиянам Чаплин.

Стоит не забывать, что многие грибы имеют двойников. Например, у лисичек есть «собрат» — ложная лисичка. Если у настоящих ножки всегда толстые и полые, то у ложных они тонкие.

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