Глава Союза дачников Чаплин призвал россиян успеть починить крышу и очистить водосток на даче до морозов

Депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru дал советы россиянам, что необходимо успеть сделать на дачах до наступления морозов.

По словам собеседника издания, в первую очередь стоит позаботиться о крыше, в случае поломки починить ее. Дело в том, что даже небольшая трещина может стать причиной протекания и обрушения крыши под мокрым снегом. При необходимости стоит заменить черепицу или заделать отверстия герметиком.

Очистка водостока от опавших листьев — необходимое мероприятие в осенне-зимний период. Это поможет избежать скопления воды и последующего замерзания, которое может повредить трубы. Чаплин также призвал дачников очистить и убрать садовые инструменты в место, защищенное от влаги.