Глава Союза дачников Чаплин призвал разводить костер на дачах в бочках или в ящиках

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с изданием Life призвал россиян разводить костер на дачах в бочках или в ящиках для сохранения безопасности участка.

По его словам, строгие правила не только уберегут постройки от пожара, но и позволят избежать штрафов.

«Металлическая емкость для сжигания травы и мусора на участке должна располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного леса», — добавил эксперт.

Дачникам, которые любят готовить пищу на мангале, необходимо делать это в пяти метрах от построек. Такое расстояние считается безопасным, добавил Чаплин.

Ефимов: историческое панно разместили на стене строящегося пересадочного узла между станциями метро «Авиамоторная»

Красные линии — все? Чем ответит Россия после атаки на Курскую область

Путь самовыражения или строгий дресс-код. Как выбрать одежду для школьника

«Одна жалоба — голос сумасшедшего». Что изменят новые правила о камерах на дорогах

«Нам сильно помогли». Мать и сын из Суджи воссоединились в Подмосковье

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте