Глава Союза дачников Чаплин призвал разводить костер на дачах в бочках или в ящиках

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с изданием Life призвал россиян разводить костер на дачах в бочках или в ящиках для сохранения безопасности участка.

По его словам, строгие правила не только уберегут постройки от пожара, но и позволят избежать штрафов.

«Металлическая емкость для сжигания травы и мусора на участке должна располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного леса», — добавил эксперт.

Дачникам, которые любят готовить пищу на мангале, необходимо делать это в пяти метрах от построек. Такое расстояние считается безопасным, добавил Чаплин.