Глава Союза дачников Чаплин предостерег россиян от раннего старта дачного сезона

Зима в Центральной России в этом году отличается необычно теплой погодой и малым количеством снега. Многие дачники уже начинают строить планы на ранний старт сезона, однако с этим лучше не спешить, заявил в беседе с Life председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

По словам эксперта, даже если температура воздуха кажется благоприятной, почва может быть еще недостаточно прогретой для посадок. Раннее начало работ приведет к тому, что высаженные слишком рано растения пострадают от возвратных заморозков, которые в центральной России могут случиться даже в апреле.

Опытные садоводы советуют ориентироваться не только на температуру воздуха, но и на состояние почвы. Если земля холодная и влажная, то лучше всего повременить, чтобы не повредить корневую систему растений. Также важно учитывать прогнозы синоптиков. При резком похолодании посадками следует отложить, подчеркнул парламентарий.