Глава Союза дачников Чаплин поделился рекомендациями по подготовке к дачному сезону

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT поделился рекомендациями по подготовке к дачному сезону. Он подчеркнул, что январский посев требует особых условий и не подходит для всех растений.

«Главная ошибка — сеять „по настроению“ или слишком рано. Это часто приводит к тому, что рассада вытягивается и становится слабой, хуже переносит пересадку», — пояснил парламентарий.

По словам Чаплина, для цветоводов январь — это время закладки будущей красоты. В этот период можно сеять цветы с длинным вегетационным периодом, такие как эустома, бегония клубневая, гвоздика Шабо и петуния ампельных сортов.

Что касается овощей, то здесь позиция депутата более сдержанная. Он подчеркнул, что традиционные сроки посева на рассаду для томатов, перцев и баклажанов приходятся на февраль и март. Однако при наличии фитолампы для досвечивания и прохладного места для содержания в конце января можно начать с перцев и баклажанов, которые развиваются медленнее других.

Депутат также обратил внимание дачников на изменения правил. С 1 марта вступают в силу требования по обязательному уничтожению опасных растений, таких как борщевик Сосновского, на всех земельных участках. За неисполнение предусмотрены существенные штрафы.