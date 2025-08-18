Глава Союза дачников Чаплин напомнил о вероятности изъятия неосвоенного земельного участка

С 1 сентября владельцам неосвоенных земельных участков дадут три года на то, чтобы выполнить новые требования по содержанию территории и состоянию построек. Иначе землю могут изъять. Об этом Общественной Службе Новостей сообщил депутат Государственной Думы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Колунова писало, что с осени 2025 года в России появятся новые критерии для изъятия бесхозных участков. Землю заберут, если больше половины территории будет захламлено бытовыми отходами, которые не убрали в течение года после выявления. Отчуждение грозит и в случае, если владелец не построит или не зарегистрирует объект на участке, выделенном под строительство. Поводом для изъятия может стать ненадлежащее содержание построек или самой территории.

Изъятие земель — крайняя мера, которая наступит, только если собственник не будет реагировать на предупреждения.

«Перед инициированием процедуры изъятия землевладелец получит официальное предписание с шестимесячным сроком для исправления ситуации», — объяснил Чаплин. Только при полном игнорировании требований будут обращаться в суд.