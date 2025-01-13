Глава Союза дачников Чаплин: дренажная система на даче спасет растения зимой

Глава союза дачников, депутат Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru предупредил россиян, что чередование потеплений и морозов может навредить растениям на даче, повреждая их корневую систему. Чтобы минимизировать риски, он предлагает обустроить участок качественной дренажной системой, особенно если зима сопровождается резкими перепадами температур.

Зимние осадки, в частности дожди, способствуют увлажнению почвы, что благоприятно сказывается на растениях весной. Однако последующее резкое похолодание может привести к замерзанию влаги и образованию льда, который способен повредить корни растений, сломать ветки деревьев и кустарников, а также разрушить садовые постройки.

Для предотвращения подобных ситуаций депутат рекомендует установить на участке эффективную дренажную систему, которая поможет предотвратить скопление воды и образование ледяных луж. Важно также регулярно чистить крыши и водостоки от листьев и другого мусора, чтобы избежать образования трещин и протечек.