Глава Союза автосервисов Валько назвал японские машины самыми надежными на вторичном рынке в России

Наиболее надежным выбором при покупке подержанной машины являются автомобили японской сборки. Об этом заявил глава Союза автосервисов России Юрий Валько в беседе с ИА НСН .

По словам эксперта, приобретая транспортное средство с пробегом, важно провести его качественную диагностику в специализированном автосервисе. Только после проверки состояния узлов и агрегатов целесообразно принимать решение о покупке.

Среди преимуществ японских марок Валько выделил надежность двигателей и трансмиссий, долговечность кузовов и простоту обслуживания. Российские автомобили, напротив, отличаются доступной стоимостью ремонта, но требуют регулярного внимания к состоянию комплектующих.

Независимо от выбора бренда и места приобретения автомобиля (автосалон или объявления частных продавцов), диагностика должна проводиться обязательно, подчеркнул специалист.