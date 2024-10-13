Глава Сибая оговорился и выразил соболезнования в честь Дня Башкортостана

Исполняющий обязанности главы Сибая в Башкортостане Сергей Озерцов выразил «искренние соболезнования», поздравляя горожан с Днем республики. Фрагмент его выступления опубликовал Telegram-канал Baza.
«Дорогие сибайцы, уважаемые коллеги… примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», — заявил Озерцов.
Горожане отреагировали робкими аплодисментами. По информации Telegram-канала, Озерцов совсем недавно стал главой Сибая. В городе проживает более 50 тысяч человек, он имеет статус городского округа.
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