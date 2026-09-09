Глава Secure-T Никишкин отметил, что всплывающая реклама и проблемы со связью могут указывать на заражение смартфона

Определить, что смартфон заражен вирусами, можно по нескольким признакам. Например, о проблеме может говорить всплывающая реклама за пределами браузера или появление незнакомых приложений. Об этом рассказал генеральный директор Secure-T Харитон Никишкин в интервью Hi-Tech Mail .

Также стоит насторожиться, если смартфон стал часто зависать или программы начали закрываться сами по себе. Другие признаки заражения — неизвестные входы в аккаунты, сообщения, которые пользователь не отправлял, и неожиданные списания.

Проблемы со связью, такие как самопроизвольные звонки или SMS на короткие номера, также могут указывать на то, что устройство заражено, подчеркнул специалист.