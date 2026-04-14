Глава СДСЖР Епифанова напомнила о последствиях неоплаченных счетов за коммунальные услуги

Экс-сенатор и председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова рассказала RT о последствиях неоплаченных счетов за коммунальные услуги.

По ее словам, при возникновении задолженности сначала начисляются пени. С 31-го дня просрочки они рассчитываются по ставке 1/300 ключевой ставки ЦБ России, а с 90-го дня — по ставке 1/130.

Если долг достигает суммы двух месячных платежей, поставщик вправе ограничить или приостановить предоставление услуг. Перед этим потребителя обязаны уведомить письменно не менее чем за 20 дней.

При дальнейшем накоплении задолженности управляющая компания может обратиться в суд. Обычно это происходит при долге свыше 20 тысяч рублей или неуплате более трех месяцев.