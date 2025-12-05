Глава Сбербанка Греф отметил большую популярность RT за рубежом
Президент Сбербанка Герман Греф прокомментировал предстоящий старт вещания телеканала RT India. Об этом сообщил RT.
Представитель финансового учреждения высоко оценил международную деятельность RT.
«У вас огромный опыт работы за рубежом. Вы очень популярны во многих странах, и у вас блестящая команда», — подчеркнул Греф.
По его словам, сотрудничество между Россией и Индией будет демонстрировать успехи в ближайшие 200-300 лет. Глава Сбербанка отметил роль RT как важного связующего звена между двумя государствами.
