Глава Сбербанка Греф отметил большую популярность RT за рубежом

Представитель финансового учреждения высоко оценил международную деятельность RT.

«У вас огромный опыт работы за рубежом. Вы очень популярны во многих странах, и у вас блестящая команда», — подчеркнул Греф.

По его словам, сотрудничество между Россией и Индией будет демонстрировать успехи в ближайшие 200-300 лет. Глава Сбербанка отметил роль RT как важного связующего звена между двумя государствами.