Глава Салехарда Титовский призвал горожан не кормить бродячих собак

Глава Салехарда Алексей Титовский отреагировал на жалобы жителей по поводу бродячих собак. Об этом сообщило Ura.ru .

По словам градоначальника, с начала года в Салехарде отловили уже 50 бездомных животных. Однако некоторые горожане мешают этой работе, закрывая клетки с приманкой, которые расставляют специалисты, отметил представитель администрации.

Титовский подчеркнул, что безопасность горожан — это общая ответственность, и призвал не подкармливать бродячих собак и не закрывать клетки. Он также напомнил о введении штрафов за самовыгул питомцев.