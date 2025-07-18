Глава сайта знакомств «Мамба» Бронецкий отметил, что мужчинам важна внешность, женщинам — серьезные намерения партнера

Генеральный директор сайта знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий в беседе с ИА НСН обяснил разницу между предпочтениями полов в знакомствах.

По словам специалиста, мужчин привлекают красивые фото девушек, тогда как женщины хотят убедиться в серьезности отношений, оценивая социальную успешность кандидата. При этом увлечение аниме или алкоголем не влияют негативно на восприятие потенциального партнера.

«Мне кажется, что, если у человека нет токсичных или незаконных увлечений, то все нормально. Даже любовь к алкоголю нормально воспринимается», — подчеркнул Бронецкий.

Отношение россиян к фанатам японской культуры оказалось преимущественно положительным: большинство видят поклонников Азии как открытых и интересных людей. Лишь малая доля респондентов высказала негативные оценки.