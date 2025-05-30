Глава Саяногорска Молодняков проинспектировал ход строительства новой многоэтажки

В хакасском Саяногорске продолжается процесс возведения первого за 11 лет многоквартирного здания. Глава города Евгений Молодняков проинспектировал ход строительства и заявил, что объект планируется сдать в следующем году. Об этом сообщили « Государственные новости ».

По словам мэра, на сегодняшний день уже выполнены работы по фундаменту, проложены коммуникации, а также идет укладка первого этажа.

Многоэтажка возводится на месте бывшего пустыря. Вскоре там появится пятиэтажный кирпичный дом на 90 квартир. Проект включает различные варианты планировки: студии, однокомнатные, евродвушки, двухкомнатные помещения с лоджиями.